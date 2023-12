Natale a Roma, nel giorno della vigilia i trasporti pubblici sono gratis

Il 24 dicembre chi vuole spostarsi nella capitale rinunciando al mezzo privato, potrà farlo contando su un servizio di trasporto pubblico completamente gratuito.

A bordo senza biglietto

Com’era stato anticipato dal Campidoglio durante la presentazione del piano di trasporti natalizio, nella vigilia di Natale si viaggia senza biglietto su tutti i mezzi di superficie che attraversano la Capitale. Tornelli aperti anche per le linee metropolitane e per la ferrovia Roma Civita Castelana Viterbo. Gratis, infine, il trasporto garantito dalla cosiddetta Metromare, la linea ferroviaria Roma Lido.

Le navette gratuite negli altri giorni

Nei giorni successivi, invece, la libertà di salire a bordo senza biglietto è limitata alle navette messe a disposizione per raggiungere il centro. Si tratta della Free 1 che segue la tratta “stazione Termini – Repubblica (MA) – Via Nazionale – Via Milano – Traforo Umberto I – Via del Tritone - Largo Chigi”. L’altra navetta è la “Free 2” che segue il percorso Partigiani – Piramide (MB) – Via Marmorata – Bocca della Verità – Piazza Venezia – Via del Corso - Largo Chigi. Tutte e due le linee sono attivte dalle 9 alle 21, anche nei giorni festivi.

Gli orari del 24 dicembre

La gratuità di tutti mezzi pubblici, già sperimentata in occasione delle giornate dell’8 e del 17 dicembre, non è l’unica novità da appuntarsi per la vigilia di Natale. In occasione del 24 dicembre, infatti, le linee di superficie saranno attive fino alle 21 e lo stesso orario verrà rispettato anche dalle linee metropolitane. Le linee notturne effettuano il servizio regolare, ad eccezione di nMA, nMB, nMB1, nMC e nME che cominciano a viaggiare alle 23:30

Per quanto attiene il trasporto ferroviario, la Termini Centocelle direzione Centocelle, resta attiva dalle 5.30 alle 21.30, ed in direzione Termini dalle 5.03 alle 21.03. Le ultime corse delle Roma Civitacastellana Viterbo (servizio metropolitano) e della Roma Lido (Metromare) sono previste alle 21.30.