Incendi a Roma, l'allarme dei vigili: "Mancano gli autisti dei mezzi"

Al comando dei vigili del fuoco di Roma mancano autisti per i mezzi di soccorso. Sembra incredibile ma è quanto denuncia l’Usb, l’Unione sindacale di base. In un periodo durante il quale gli incendi stanno facendo sentire la loro morsa sulla città, i pompieri non sanno chi li porterà a fare il loro lavoro.

Mancano autisti

La situazione diventa poi paradossale nel distaccamento di Prati. Infatti, secondo quanto racconta Paolo Cergnar del coordinamento provinciale Usb, nella sede di Roma centro è tornata operativa l’autoscala AS/9. Un mezzo importantissimo che i vigili non avevano avuto a disposizione lo scorso 5 aprile quando è morto, in un incendio, il dentista Ernesto Tafuri. Peccato che adesso l’autoscala sia tornata ma, di fatto, non c’è nessuno che la guidi.

“L’autoscala è tornata a Prati il 20 luglio, ma non ci sono autisti per poterla mettere in servizio. Uno smacco e un’umiliazione per i pompieri che prestano servizio in quella sede – dice Cergnar - ma soprattutto per i cittadini che non possono aver garantito un servizio di soccorso efficiente e soprattutto efficace”.

Problemi anche in altre sedi

Prati “è l’emblema di una situazione” che si ripercuote “su tutte le sedi del comando di Roma ma che è maggiormente sentito in quelle periferiche come Anzio, Colleferro, Subiaco, Civitavecchia, Campagnano e Bracciano. In quest’ultima si aggiunge il problema della mancanza dei patentati nautici, abilitazione necessaria per poter condurre il gommone dei vigili del fuoco ormeggiato sulle rive del lago”.

Criticità note da tempo ma che diventano ancora più importanti in un periodo durante il quale Roma è stretta nella morsa degli incendi, con decine di roghi in città quasi quotidianamente. “Quando va bene, sono incendi di sterpaglie e vegetazione – sottolinea il sindacato - quando invece il fumo diventa nero e l’odore acre ti prende alla gola brucia materiale plastico di qualsivoglia natura, automobili abbandonate, elettrodomestici e chi più ne ha più ne metta. A noi vigili del fuoco di Roma non c’è rimasto che alzare bandiera bianca. Non è un segno di arrendevolezza – spiega Cergnar - ma un segno di sconforto, perché vorremmo fare il nostro lavoro nel migliore dei modi e purtroppo non ce lo permettono”.