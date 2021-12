Festa dell'Immacolata: l'omaggio dei vigili del fuoco alla statua della Madonna di piazza di Spagna

Festa dell'Immacolata Concezione a Roma. I vigili del fuoco del Comando della Capitale, come da tradizione, hanno festeggiato l'8 dicembre, giorno dedicato all'Immacolata Concezione, offrendo i consueti omaggi floreali donati dal Comando e dai fedeli, alla statua della Madonna, posizionata sulla colonna dell’Immacolata in Piazza Mignanelli. La ricorrenza nacque con Papa Pio IX, quando il Pontefice proclamò il dogma dell'Immacolata e circa 200 vigili del fuoco, all'epoca pontifici, realizzarono il monumento votivo.

Papa Francesco in preghiera ai piedi della statua

Un tradizionale appuntamento nel giorno dell’Immacolata Concezione, segnato anche quest’anno dalla visita di Papa Francesco che è arrivato prima della deposizione della corona, raccogliendosi in un momento di preghiera ai piedi della statua. Come riporta Vatican news, alla Madonna, il Pontefice ha chiesto "il miracolo della cura, della guarigione, per i popoli che soffrono duramente per le guerre e la crisi climatica" e "della conversione, perché sciolga il cuore di pietra di chi innalza muri per allontanare da sé il dolore degli altri". Subito dopo, Bergoglio ha fatto tappa a Santa Maria Maggiore.

L'omaggio in emergenza Coronavirus

La cerimonia, svolta nel rispetto delle misure disposte per il contrasto alla diffusione del virus SarsCoV2, ha visto la presenza del capo Dipartimento dei vigili del fuoco Laura Lega, del capo del Corpo nazionale Guido Parisi, del comandante di Roma Alessandro Paola. A deporre la corona è stato Alberto Marini, ispettore antincendi dei vigili del fuoco più anziano del comando di Roma, che ha salito i gradini dell’autoscala fino a 27 metri d’altezza per posizionare l’omaggio floreale sulle braccia della Madonna.