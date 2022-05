Mancano uomini e mezzi, i vigili del fuoco lanciano l’allarme: "Siamo al collasso, intervenite"

Mancano uomini e mezzi. Non solo, manca anche il personale tecnico e logistico e manca, addirittura, l’acqua. Il sindacato autonomo dei vigili del fuoco – Conapo – lancia l’allarme ancora una volta. E chiede al capo del dipartimento, al corpo nazionale e ai direttori di vario livello di intervenire in maniera “urgentissima”.

Il documento, firmato dal segretario provinciale di Roma, Angelosante Mogavero, non è il primo che il sindacato invia alle istituzioni: ce ne sono stati altri due, nel 2021 e ancora nel 2016, tutti rimasti lettera morta. "Pochissimo è stato fatto per arginare il collasso" ha commentato il sindacalista.

Alcuni episodi, nei giorni scorsi, hanno evidenziato la necessità di interventi immediati. È il sindacato a raccontare che a seguito di un incendio in un appartamento nel quartiere Parioli, “la squadra intervenuta è rimasta senza acqua in quanto i mezzi di appoggio erano distanti e la botte di Prati sospesa per inviare rimpiazzi ad altre sedi”.

Nelle pagine che Conapo ha inviato agli organi di riferimento – e che RomaToday ha letto – è annoverato un altro episodio che sottolinea l’urgenza di sostentamento. Si legge: “Per l’incendio di un’auto nel comune di Marino è intervenuto un capo reparto di 58 anni che ha dovuto affrontare l’intervento con l’autista che faceva la staffetta/supporto tra lui e la gestione dell’automezzo”. Già nel 2019 il sindacato denunciava le condizioni disperate dei lavoratori, commentando: "Mancano le autopompe, è come andare in guerra con la fionda".

Il comando di Roma ha il compito di soccorrere – oltre i circa 3 milioni di abitanti della città – anche i 121 comuni della provincia, per un totale di 6milioni di persone. A questi sono da aggiungere 5 procure, palazzi istituzionali, poli di prevenzione incendi. E ancora l’aeroporto di Fiumicino, quello di Ciampino e anche il Porto di Civitavecchia. Per il sindacato autonomo dei Vigili del fuoco occorrerebbero, per tenere in piedi solo il ‘dispositivo di soccorso’, 2500 unità rispetto a quelle previste che sono 1780 o 12mila ore mensili. “La normativa europea – hanno spiegato dal Conapo – prevede un vigile del fuoco per ogni 1500 abitanti”. I distaccamenti più colpiti Tuscolano I, Marino, Palestrina, Campagnano, Montelibretti, Cerveteri, Fluviale.