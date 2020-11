Coronavirus Roma, dodici vigili del gruppo Aurelio positivi al Covid: 2 sono stati ricoverati

Sono più di dieci i vigili del Gruppo Aurelio della polizia locale di Roma positivi al Coronavirus. E' quanto emerso nelle ultime ore con la sede di via Aurelia temporaneamente chiusa per una sanificazione dei locali dopo i casi di positività tra gli agenti.

Secondo quanto si è appreso sono 12 i casi positivi tra gli agenti della polizia locale del Gruppo Aurelio a Roma, di questi due sono ricoverati in ospedale per problemi respiratori: non sarebbero in condizioni critiche. Diciotto sono invece i vigili in isolamento fiduciario (e operativi in smartworking) messi dalla Asl Rm1, in attesa di essere sottoposti ai tamponi, perché contatti diretti dei positivi.

La sede è attualmente chiusa, ma il comandante e il suo staff sono operativi per garantire la copertura del territorio. Si attendono ora gli esiti dei tamponi degli ultimi contatti diretti dei positivi e le disposizioni della Asl per un eventuale screening su tutti gli appartenenti al Gruppo. Sarà la stessa Asl, inoltre, che secondo quanto si apprende darà l'ok per la riapertura.

Non si tratta del primo caso a Roma di contagi da Covid all'interno delle sedi della polizia locale di Roma Capitale. Il 12 ottobre gli uffici del Gruppo Nomentano erano stati chiusi per una sanificazione. Episodi simili si sono già accaduti al Tuscolano, ad Ostia, I Gruppo Centro e al V Gruppo Prenestino.