"Ho fatto un balzo e l'ho disarmata senza pensarci". Il racconto del vigilantes che ha bloccato la donna con l'ascia

“Quando l’ho disarmata non ho pensato a quello che stavo facendo”. Altrimenti, aggiungiamo noi, sarebbe stato quasi impossibile agire con così tanta freddezza. La mattina del 31 dicembre 2023, nella stazione San Giovanni, una donna aveva seminato il panico, armata di ascia, all’interno e all’esterno dello scalo della Metro C. Giovanni R., guardia giurata dell’Italpol in servizio nella stazione romana da 5 anni, è riuscito a disarmare la donna, mettendo fine ad una vera e propria mattinata da incubo.

Mai successa una cosa del genere

In “22 anni di carriera non mi era mai capitata una cosa del genere” racconta Giovanni a RomaToday, sposato e padre di tre figli. “Solitamente abbiamo a che fare con delle ragazzate – racconta – giovani che saltano i tornelli o che prendono gli estintori e li svuotano. Altri rompono le teche con i reperti archeologici all’interno”.

La mattina del 31 dicembre

E pensare che Giovanni, la mattina del 31 dicembre, sarebbe dovuto stare a casa con la famiglia. “Dovevo riposare – dice – l’azienda mi ha chiesto un extra vista la giornata impegnativa ed ho dato la mia disponibilità”. Puntuale come sempre, Giovanni prende servizio nell’omonima stazione alle 6 del mattino. “Verso le otto – ricorda – mi trovavo in banchina con una collega, al capolinea della Metro C. Vediamo una donna che aveva cominciato a togliersi degli indumenti. La collega, quindi, si è avvicinata per chiederle se servisse un aiuto ed è stata presa a male parole”.

La donna, che è poi è risultato essere un 32enne bulgara senza fissa dimora, ha cominciato a tirare fuori da una sacca coperte e altro per “accamparsi”. “Dopo che è arrivato e ripartito un treno, abbiamo cominciato a convincere questa persona ad uscire dalla stazione” riprende Giovanni.

L’uscita su largo Brindisi

Giovanni e la collega portano la donna su largo Brindisi, direttamente fuori dallo scalo. “La signora, nel salire le scale, ha cominciato a raccogliere delle bottiglie di vetro gettate a terra e a romperle. Sono riuscito a toglierle di mano quegli oggetti e lei si è allontanata”.

A quel punto erano arrivati in soccorso altri colleghi e sembrava che la situazione si fosse calmata. “Mi richiamano 5 minuti dopo per dirmi che la donna aveva afferrato un’ascia che stava sbattendo sul corrimano e con la quale aveva rotto degli strumenti per ipovedenti”. Una scena surreale. Molto probabilmente, la 32enne aveva trovato l’arma in uno dei tanti cantieri presenti in zona.

L’intervento per disarmare

Armata d’ascia, la donna ha tentato la fuga ma si è andata a chiudere in un vicolo cieco. “Ho fatto un balzo e le ho afferrato l’arma, togliendogliela di mano” racconta ancora Giovanni. Un gesto fatto senza pensarci: “solo dopo mi sono reso che poteva essere pericoloso. In quel momento avevo pensato solo a disarmarla”. Pochissimi minuti dopo sono arrivate le forze dell’ordine che hanno preso in custodia la 32enne.

La reazioni

Anche i colleghi hanno voluto ringraziare Giovanni per quanto fatto. Un gesto, va sottolineato, assolutamente non richiesto dal lavoro che svolge. I vigilantes, infatti, controllano “il patrimonio”, in questo caso di Atac ma, allo stesso tempo, garantiscono anche la sicurezza di tutti gli utenti. “Mia moglie dopo era contenta – conclude Giovanni – all’inizio, quando le ho raccontato quello che avevo fatto, si era spaventata”.

Anche l'Atac, con un post sui social, ha voluto ringraziare il gesto di Giovanni: "Grazie per quello che hai fatto. Con te vogliamo ringraziare anche tutti gli altri rappresentanti dei servizi di vigilanza privata e i nostri colleghi della security Atac".