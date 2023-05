Vietato toccare "Bamby". L’appello dei guardiaparco per salvare i cuccioli di cervo e capriolo

La tentazione di avvicinare un cucciolo indifeso, in cui magari ci si è imbattuti durante un’escursione, è comprensibile. Ma può rivelarsi profondamente deleteria se, l’esemplare in questione, è un piccolo di cervo o di cerbiatto. In sostanza se, durante la passeggiata nei boschi, si ha avuto l'occasione di avvistare un “Bamby”.

L'appello dei guardiaparco

I “ranger” dei Monti Simbruini hanno diffuso in rete un appello che può rivelarsi utile anche al di fuori del parco che abbraccia la provincia di Roma e parte di quella ciociara. “In queste settimane, durante le passeggiate nei campi o lungo i nostri sentieri, è facile imbattersi in piccoli di capriolo e cervo” hanno premesso i guardiaparco aggiungendo che, sebbene “la prima cosa che si vorrebbe fare è accarezzarli” è assolutamente necessario “resistere”.

L'odore dell'uomo

“Ogni contatto o maneggiamento con il piccolo potrebbe essere dannoso in quanto l’odore dell’uomo potrebbe indurre la madre a respingerlo”. Questi piccoli, nelle prime settimane di vita, “non hanno ancora sviluppato il senso del pericolo né l’istinto della fuga”. Infatti, quando le loro madri si allontanano per mangiare, restano nascosti di solito dietro ad un cespuglio. E quindi è facile poterli avvicinare. Comportamento quanto mai deleterio. Le madri “puliscono costantemente il mantello dei piccoli, privandoli di qualsiasi odore estraneo”, cosa che serve a proteggerli da eventuali predatori interessati alla loro carne. Le madri quindi si aspettano di non trovare, sul mantello del proprio cucciolo, l’odore che l’uomo può lasciare anche con una semplice carezza.

Cosa fare in caso di avvistamento

“L’unico comportamento da tenere quando ci si imbatte in un piccolo capriolo accucciato nell’erba – hanno avvertito i guardiaparco - è allontanarsi discretamente in modo da creare meno disagio possibile al piccolo e alla madre che per certo si trova vigile nelle immediate vicinanze”. E’ un consiglio valido non solo per il vasto territorio dei Monti Simbruini, ma anche in tutte le aree verdi, ed intorno la città ce ne sono, in cui è possibile imbattersi in questi animali.

Vale la pena intervenire solo se si vedano ferite, perdite di sangue, fratture evidenti. In quei casi è possibile chiamare gli enti parchi o contattare i centri di recupero della fauna selvatica. In tutte le altre situazioni però, occorre evitare di avvicinarsi. Resistere a questa tentazione, può rivelarsi decisivo per il futuro dei piccoli “bamby” che, in questo periodo dell'anno, è possibile incontrare durante le proprie passeggiate in collina.