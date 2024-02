Il Tar conferma: "Vietato sedersi sulla scalinata di Trinità dei Monti"

Era l’8 agosto del 2019 e il nuovo regolamento di polizia urbana era entrato da poco in vigore. L’Assemblea capitolina, infatti, aveva stabilito il divieto, nelle more delle norme anti bivacco, di sedersi sulla scalinata di Trinità dei Monti e piazza di Spagna. Un avvocato, Lorenzo Simonetti, titolare insieme all’avvocato Claudio Miglio dello studio “Tutela Legale Stupefacenti”, aveva deciso di disobbedire al provvedimento, andandosi a sedere sui gradini della storica scalinata. I vigili urbani presenti lo hanno multato e “daspato” per 48 ore da piazza di Spagna. Un provvedimento contro il quale Simonetti, assistito proprio da Miglio, ha fatto ricorso. Così, dopo anni, è arrivata la sentenza del Tar: i provvedimenti erano giusti e l’avvocato dovrà pagare. “La battaglia comincia adesso” ha invece commentato l’avvocato.

La sentenza

Simonetti, dopo la multa e l’allontanamento, aveva presentato ricorso al Tar del Lazio perché, a suo dire, l’atto era “infamante per il proprio decoro, anche professionale, restando altrimenti il suo nominativo all’attenzione del Questore” e, inoltre, la sua condotta non limitava “la libera accessibilità e fruizione della scalinata di Trinità dei Monti”, si legge nella sentenza emessa dal tribunale. Per i giudici, invece, Simonetti non solo intralciava il passaggio ma deturpava anche l’immagine di tutto il monumento. Sempre nel dispositivo del Tar si legge, infatti, che l'uomo ostacolava "una fruizione visiva" della scalinata "dalla prospettiva privilegiata della sottostante piazza di Spagna" in ragione "della vocazione altamente scenografica della scalinata medesima".

Le motivazioni

Secondo il Tar, quindi, il solo sedersi su un monumento, come le scalinate, costituisce violazione dell’articolo 9 del decreto legge 114 del 2017 perchè l'uomo avrebbe impedito la fruizione del "bene monumento". "Il giudice, però, non ha tenuto conto che nel verbale dei vigili, che abbiamo allegato al ricorso - dice Lorenzo Simonetti a RomaToday - c’era scritto che io, con la mia seduta singola, non ostruivo l’accessibilità al bene”. L'avvocato contesta anche il fatto che avrebbe, sempre secondi i giudici, ostacolato la "fruizione visiva dela scalinata": "il giudice si è elevato ad esteta, una cosa che non dovrebbe essere nelle sue prerogative”.

La multa

Nel mese di gennaio, intanto, all'avvocato è stata recapitata anche una multa di 180 euro che impugnerà in sede civile. "Da penalista - spiega - tengo alla libertà delle persone. È giusto preservare i monumenti di tutta Italia che vanno rispettati. Non è giusto, però, considerare un’offesa alla scalinata il semplice fatto di sedersi. Per questo continueremo la nostra battaglia legale in tutte le sedi opportune”.