Vietato giocare a pallone nella piazza coperta, parla il sindaco di Bellegra

Il provvedimento preso da Flavio Cera, sindaco di Bellegra (un paesino in provincia di Roma) che ha emanato un'ordinanza per vietare ai bambini di giocare a calcio nella piazza coperta di Padre Marco Morasca e di usare le biciclette perché "disturbano le altre persone e il decoro pubblico", ha fatto scalpore. Il sindaco, in una nota, ha voluto dire la sua replicando al nostro articolo.

Di seguito il comunicato con la sua rettifica:

In merito alla notizia diffusa sulla pagina Facebook di ROMA TODAY il giorno Giovedì 11 Novembre 2021 sull’ordinanza di divieto di giocare a pallone e di utilizzare biciclette che ho emesso nel Comune di Bellegra, chiedo gentilmente diritto di replica o quantomeno una immediata rettifica in quanto la notizia così come riportata nel vostro post è lesiva dell’immagine del nostro Comune e della mia persona. L’ordinanza in oggetto prevede infatti il divieto di giocare con qualsiasi tipo di palla esclusivamente all’interno della sala chiusa denominata “Piazza Padre Morasca” e non all’aperto o in tutto il paese come fatto credere nella diffusione della notizia, facendo passare il sottoscritto come un nemico dei bambini e il nostro paese come luogo in cui ai bambini è negata la possibilità di giocare e divertirsi. La distorsione della notizia diffusa a migliaia di utenti ha creato un danno di immagine non indifferente, pertanto si chiede immediata possibilità di spiegare pubblicamente la corretta interpretazione dell’ordinanza emessa, con le stesse modalità mediatiche con cui la notizia è stata diffusa.



Bellegra è una cittadina in cui i bambini e i ragazzi possono contare su numerosi spazi aperti dove giocare e divertirsi, disponiamo di un campo di calcetto al centro del paese, un campo da beach volley, un parco pubblico esteso e attrezzato con aree giochi, una piscina comunale estiva e piazze all’aperto in cui i nostri figli si ritrovano e possono giocare senza divieti. L’immagine negativa scaturita dalla ricostruzione della vicenda getta discredito sulla mia persona e

sull’intera comunità che in larghissima parte ha condiviso il provvedimento in questione che ribadisco si riferisce esclusivamente ad uno specifico luogo che è una sala la cui unica colpa è chiamarsi “piazza”, realizzata principalmente per eventi, convegni ecc. in cui i cittadini possono anche rilassarsi sulle panchine interne e che ha subito già diversi danni a causa di ragazzi che giocavano a pallone all’interno. Per rendervi l’idea del luogo di cui parliamo vi allego una foto esplicativa. Certo che la mia richiesta venga accolta e in caso di diniego pronto a tutelare la mia persona e il mio paese in tutte le sedi opportune, resto a disposizione e porgo distinti saluti.