Nasce il videogioco sulla storia degli ebrei di Roma

Si chiama "Menorah - The Game" il primo videogioco sulla storia degli ebrei a Roma che è stato promosso dalla Fondazione per il Museo Ebraioco di Roma.

L'app è scaricabile in maniera gratuita su App Store e Googleplay e vede protagonisti Anna e Gavriel, giovani ricercatori alla ricerca di simboli e tradizioni della presenza di duemila anni della comunità ebraica nella Capitale, fra questi il Menorah il candelabro perduto simbolo ebraico per eccellenza. Obiettivo del videogioco è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica in particolar modo i giovani, rispetto all’epopea del popolo ebraico e allo stesso tempo promuovere il Museo, L'iniziativa rientra nel progetto "edutainment" promosso dalla Fondazione che mira a coinvolgere i giovani verso il rispetto per il prossimo. A tale proposito ecco le parole di Ruth Dureghello presidente della comunità ebraica di Roma da sempre contro ogni forma di discriminazione: “I giovani hanno una sete di conoscenza enorme. Compito delle istituzioni è di avvicinarli attraverso percorsi di educazione e formazione innovativi e pratiche sempre più coinvolgenti. Il progetto di Edutainment permetterà ai ragazzi di ripercorrere la storia bimillenaria della nostra Comunità e di entrare in contatto con gli usi e costumi del popolo ebraico. Dove c’è maggiore conoscenza si diffonde la cultura del rispetto per il prossimo e le diversità.”

Prodotta dalla società “Golem Multimedia” l’App è stata sviluppata in collaborazione con l’Associazione TuoMuseo, con il sostegno di ADMIRAL Gaming Network (AGN) ed è compatibile su smartphone e tablet, il gioco ha la durata di 45-60 minuti, è realizzato in formato 2D con illustrazioni a colori, musiche, effetti sonori e sceneggiatura del tutto originali.