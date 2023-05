"La sua auto non può entrare a Roma": le voci dei romani a uno dei varchi della ztl fascia verde

Siamo andati a piazza Cinecittà, nel punto in cui dovrebbe essere installata una delle 51 telecamere a difesa della fascia verde, per capire come automobilisti e residenti vivano questa situazione

La maggior parte si dice contrario. Ma c'è anche qualcuno che la ritiene una misura necessaria in una città congestionata come Roma. Il dibattito sulla ztl della fascia verde è ormai molto acceso, tanto che non si fatica a trovare chi, incontrandosi per strada, ne parla con un amico o un conoscente.

RomaToday stamattina, venerdì 5 maggio, ha ragggiunto piazza Cinecittà per raccogliere umori e commmenti di automobilisti e residenti. Qui, dove sono avviati i lavori per la costruzione di uno dei 51 varchi elettronici con i quali si sanzionerà chi non rispetterà le regole.