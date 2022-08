VIDEO | Abbattimenti peste suina, a sostegno della "Sfattoria" anche il trapper Young Signorino

Ha risposto all'appello di aiuto, come tante altre persone, lanciato dalla Sfattoria degli ultimi quando si sono visti notificare l'ordinanza di abbattimento per i 130 esemplari, suini e cinghiali, accolti nel loro santuario.

VIDEO | Peste suina, la resistenza pacifica della Sfattoria degli utlimi

Così anche il trapper Young Signorino, insieme alla sua cagnolina Maili, si è presentato al cancello di via Arcore per sostenere questa "resistenza pacifica: "L'ho fatto in maniera spontanea, perchè amano gli animali e vanno aiutati - dice -, invito tutti a farlo, e se non possono essere qui a sostenerli firmando la petizione o con delle donazioni".