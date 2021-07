VIDEO | Wim Wenders a Il Cinema in Piazza: “Thank you for being not so Italian? Stasera tifo Azzurri, anche per l’attore Chiellini”

Nel corso de Il Cinema in Piazza, la rassegna di cinema all’aperto organizzata dal Piccolo America, è intervenuto ieri sera Wim Wenders per presentare il suo “Paris, Texas” alla Cervelletta. Il Maestro del Nuovo Cinema Tedesco ha dialogato con il pubblico che ha riempito il parco di Roma Est e ha risposto alle domande dei partecipanti. Tra queste, anche quella di un ragazzo che ha citato Stanis La Rochelle (Pietro Sermonti) della serie cult ‘Boris’: "Se tornasse indietro avrebbe fatto qualcosa di diverso oppure no? E finisco con thank you for being not so italian".

Divertente la risposta di Wenders, che si è ricollegato alla partita di questa sera: «Questa sera (ieri, ndr) sono ancora tedesco, ma per la finale degli Europei sarò italiano. Il mio desiderio è che Chiellini vinca il campionato, anche perché è un fantastico attore prestato al calcio, per me se lo merita!».