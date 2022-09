VIDEO | Mezzi pubblici gratuiti? Ecco come i romani vedono l'idea lanciata dal sindaco Gualtieri

"Non ce lo possiamo permettere" è un po' il pensiero principe. Per una questione di costi ma, soprattutto, per un servizio ritenuto già oggi insufficiente "figuriamoci con una maggiore utenza".

L'idea lanciata questa estata dal primo cittadino di Roma, Roberto Gualtieri, viene quindi vista come "irrelizzabile" per la maggior parte degli intervistati. Ma c'è chi pensa che sarebbe un'ottima agevolazione "soprattutto per le famiglie in difficoltà".