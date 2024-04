VIDEO | Quadraro, una settimana dopo la voragine continua ad allargarsi. Crescono i timori dei residenti

Antonio e Lucia, 89 anni lui e 82 lei, ci fanno entrare in casa. Dal loro balcone la vista dell’enorme voragine che si è aperta in via Sestio Menas nella notte tra mercoledì 27 e giovedì 28 marzo è davvero incredibile: “Vediamo continuamente crepe nuove sull’asfalto, siamo un po’ preoccupati”, dice Antonio.

Circondata da una più ampia zona di cantiere, l’enorme buca sta causando non poche preoccupazioni tra gli abitanti di questa parte del Quadraro, soprattutto perché continua ad allargarsi.

“Devono intervenire immediatamente - dice Enzo, portiere di un palazzo di via Marco Palio da 40 anni -. Siamo tutti consapevoli che ci vuole tempo e che serve pazienza, ma dovrebbero almeno dirci qualcosa. Tra gli abitanti della palazzina evacuata due volte e le attività commerciali in difficoltà devono cercare di esistemare la strada il prima possibile”. Tra i commercianti citati da Enzo c’è Emanuel, titolare di una officina che sorge proprio di fronte alla voragine: “E? diventata il doppio, forse se intervenivano prima si poteva evitare - dice Emanuel -. La mia attività al momento è ferma, lavoro per il 70% con clienti di passaggio, ma se la strada resta chiusa ovviamente non viene nessuno”.

“Finché i crolli continueranno – spiega a RomaToday l’assessora ai Lavori pubblici del municipio V, Maura Lostia – sarà difficile far scendere gli speleologi e pianificare con certezza i prossimi interventi per la riparazione. Al momento, almeno, è stato completato il bypass fognario”.