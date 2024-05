VIDEO | Non c'è pace per la voragine del Quadraro: esplode una conduttura dell'acqua e crolla ancora

Una fontana d’acqua in grado di raggiungere i primi piani dei palazzi. Con il boato dei crolli, dove l’asfalto della strada viene divorato ancora una volta dall’enorme buca che, ormai da un mese, tiene in ostaggio gli abitanti del Quadraro.

Non c’è pace per la maxi voragine di via Sestio Menas, dove intorno alle 12 di oggi, giovedì 2 maggio, la rottura di una conduttura idrica all’interno della grossa buca ha provocato non poche preoccupazioni. E la voragine si apre sempre più: a cedere ora anche una parte del marciapiede limitrofo alla scuola.

“Abbiamo già convocato la commissione stabili pericolanti del Campidoglio per verificare la situazione dopo quanto accaduto oggi - spiega il presidente del VII municipio, Francesco Laddaga, sul posto insieme al collega del V municipio, Mauro Caliste -. Capiamo la preoccupazione delle persone ma in questo mese si sta facendo tutto il possibile per fare le verifiche utili a capire che tipo di intervento bisogna fare”. “La conduttura era molto vecchia e poteva succede aldilà della presenza della voragine - dice Mauro Caliste -. E’ stato messo tutto in sicurezza e Acea sta intervendo subito per ripristinare la rottura”.

Abitanti senza un goccio d’acqua nelle case, con la Protezione civile che ha messo a disposizione dei cittadini 3 autobotti. “La preoccupazione c’è, ormai conviviamo con questa situazione da tempo - dice con rammarico Emanuel, titolare di un’officina di via Sestio Menas -. Certo quanto accaduto oggi fa temere che non si risolverà tanto presto”.