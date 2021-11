VIDEO | Ecco Volocopter, il drone per la mobilità urbana: dall’aeroporto al centro di Roma in 20 minuti

Un drone per la mobilità urbana. Dotato di 18 motori elettrici, silenziosi ed ecologici, e che con una velocità orario poco sotto i cento chilometri orari, è in grado di collegare l’aeroporto di Roma Fiumicino al centro città in 20 minuti.

Alla presentazione di Volocopter, organizzato nella mattinata di oggi, mercoledì 3 novembre, nella cornice di piazza San Silvestro, i vertici di Aeroporti di Roma e Atlantia. Disponibile sul mercato italiano nel giro di un paio d’anni, per le ultime autorizzazioni necessarie, Roma è una delle prime città in Europa ad avere deciso di portare servizi di mobilità aerea urbana ai propri cittadini con Volocopter, un taxi aereo che sarà pilotato da remoto: “Fino all terza fase in cui a condurlo sarà totalmente un computer, ma per questo ci vorrà del tempo - spiega Ugo Govigli, chief innovation officer di Atlantia -. Nella prima fase del servizio ci sarà un pilota accanto al passeggero, mentre in quella successiva in ogni drone potranno sedersi due passeggeri con i pilota che guiderà da un ufficio e da remoto. Se in un primo momento fare questa tratta costerà circa 150 euro, successivamente costerà la metà, quasi come i servizi attuali su gomma disponibili tra l’aeroporto e la città”.

“Un sistema innovativo, tecnologico ed ecosostenibile che rientra in un progetto più ampio che Aeroporti di Roma sta sviluppando per il suo collegamento intermodale - dice i presidente di Adr, Claudio De Vincenti -. Crediamo di poter essere pronti per il 2024, in tempo per il Giubileo”.