Sconfiggere la paura. Tornare a vivere la famiglia, e i nipoti, come prima. Ritrovare quel briciolo di normalità e libertà che la pandemia gli ha negato in tutto il 2020. Queste sono solo alcune delle motivazioni che hanno spinto questi “super nonni” a vaccinarsi contro il Covid-19 stamattina, lunedì 8 febbraio, all’Istituto Spallanzani di Roma nel giorno di avvio della campagna vaccinale verso gli over 80.