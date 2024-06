VIDEO | Papa Francesco visita il Campidoglio e racconta la sua Roma: "Unica al mondo, grazie per il lavoro che fate"

Papa Francesco torna in visita in Campidoglio, e lo fa a pochi mesi dall’inizio del Giubileo. Un’occasione per ribadire il suo affetto per Roma, e i romani, ma anche per ricordare il messaggio di pace e speranza che vuole dare attraverso l’Anno Santo: “Soprattutto ai più poveri, agli, ultimi, ai carcerati”, dice il Santo Padre durante il suo discorso, annunciando l’apertura di una porta santa proprio all’interno di un istituto penitenziario

Una mattinata all’insegna di uno scambio reciproco tra Roma Capitale e Santa Sede quella di oggi, lunedì 10 giugno, in occasione della seconda visita del Pontefice. Nel 2019 a fare gli onori di casa fu l’allora sindaca, Virginia Raggi, con la quale infatti scambia un lungo saluto. Ad aprire la cerimonia la presidente dell’Assemblea capitolina, Svetlana Celli: “Siamo felici della Sua visita oggi in Campidoglio, è la testimonianza più autentica e tangibile dell’affetto e della vicinanza alla città di Roma che si prepara in questi mesi all’Anno Santo - le parole di Celli -. Insieme, stiamo mettendo in campo ogni sforzo per accogliere al meglio milioni di pellegrini. Il Giubileo è un appuntamento prezioso per rinvigorire i valori della cristianità e promuovere lo spirito inclusivo, solidale e ospitale che ci contraddistingue da sempre.

Roma infatti è una città in movimento verso il futuro, ma ancorata saldamente alle sue tradizioni e alla sua storia millenaria. “Roma è unica e saprà accogliere i tanti pellegrini che verranno - ricorda il Pontefice -. Ma il Giubileo serve anche a ricucire il centro con le periferie, che è importante. A me piace infatti girare le parrocchie in periferia per portare loro la vicinanza del Vescovo di Roma”. “L’attrattività turistica e le migliaia di persone che verranno rappresentano una grande sfida per la città - dice il sindaco, Roberto Gualtieri -. Ma il Giubileo renderà migliore Roma, e con il Giubileo Roma parlerà al mondo”.