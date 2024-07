VIDEO | Violenze sui disabili in un centro di Croce Rossa. Parla una mamma: "Siamo sotto choc"

“Noi famigliari siamo sempre presenti, la nostra unica colpa forse è quella di aver portato i nostri figli in un centro di cui ci siamo sempre fidati, ma per loro questa riabilitazione è fondamentale”. Maria Cidoni, 84 anni e madre di Barbara, disabile gravissima ospite del Cem di Croce Rossa da molti anni, fa fatica a trattenere le lacrime.

Quanto emerso dalle indagini dei carabinieri che hanno portato all’arresto di dieci operatori del Cem, centro di riabilitazione per disabili gravi e gravissimi, è da pelle d’oca. Insulti, vessazioni, torture. Il tutto ai danni di persone completamente indifese. In un centro che proprio Cidoni ha sempre difeso per la centralità che ha nella qualità della vita di pazienti con le stesse disabilità gravi di sua figlia Barbara.

In prima linea quando i fondi arrivavano a singhiozzo, in sciopero della fame quando si presentava il rischio chiusura. Ma tutto quello che sta emergendo in queste ore di certo non poteva immaginarlo: “Non ho dormito tutta la notte e come me altri famigliari - dice Maria -. La magistratura farò il suo corso, noi non cerchiamo colpevoli ma pretendiamo solo la serenità dei nostri ragazzi. Che vengano garantiti i loro diritti, perchè l’assistenza verso i disabili è una cosa importante e centri come questo hanno sempre garantito la cura di cui avevano bisogno”.

Il timore è che ora possa addirittura chiudere: “Sarebbe davvero ingiusto - continua Maria -. Quello che bisogna fare è lavorare affinché tutto migliori, noi come associazione dei famigliari siamo pronti a fare la nostra parte perchè i nostri figli non sono abbandonati, mai”.