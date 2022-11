VIDEO | Lotta alla violenza di genere: ammonimento e terapia per i maltrattanti

Intervenire prima che l'escalation di violenza arrivi al punto più drammatico. Non solo con un intervento di polizia, ma avviando a terapia chi non è in grado di gestire e controllare le proprie emozioni, scaricandole contro il soggetto più debole. Spesso, sulle donne.

La battaglia contro la violenza di genere si combatte anche con la prevenzione. Questa la prerogativa con cui è stato istituito il Protocollo Zeus, adottato in diverse città d'Italia, da circa un anno anche nella Capitale: "I dati ci dicono che da quando è stato sottoscritto il protocollo, chi è stato ammonito ed avviato ad un percorso di terapia non ha commesso recidiva - sottolinea Angela Altamura, prima dirigente della Divisione anticrimine della Questura di Roma -. L'ammonimento è una procedura amministrativa che funziona come una sorta di 'cartellino giallo', con il quale si notificano una serie di comportamenti socialmente pericolosi, suggerendo un percorso di terapia con degli esperti. L'ammonimento costituisce poi un'aggravante per chi torna a commettere violenza in sede penale".

Uno strumento che va incontro anche a chi sceglie di non denunciare, malgrado sia vittima: "Spesso le donne sono in difficoltà perché dovrebbero denunciare, ad esempio, un ex marito o il padre dei propri figli - spiega Altamura -. Questo strumento è una richiesta di aiuto che ci consente di intervenire, anche sul maltrattante, e prima che si arrivi a situazioni drammatiche. Finora i dati sono incoraggianti".