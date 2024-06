VIDEO | Un grande mercato solidale per le famiglie in difficoltà: è il villaggio di Salvamamme

Un grande villaggio della solidarietà, della cultura e della salute. Allestito e curato da Salvamamme, Croce Rossa di Roma e Opes. Il taglio del nastro alla Città dell’altra economia di Testaccio nella mattinata di oggi, martedì 12 giugno, alla presenza del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

Fino a domenica 16 giugno, i beni donati al Salvamamme saranno disponibili per migliaia di persone che potranno così “fare shopping” e scegliere quello che preferiscono. Un enorme negozio a cielo aperto di oltre mille metri quadrati, realizzato anche grazie al sostegno della guardia di finanza, delle Fiamme oro rugby, ai cittadini e ai negozianti di Roma che hanno contribuito a riempire centinaia di contenitori con vestiario, scarpe e prodotti per l’igiene da distribuire a 5 mila persone in difficoltà economica.

Solo nella prima giornata, saranno rappresentate 33 nazionalità e serviti quasi 400 bambini: “Questo villaggio è aperto a famiglie che si sono prenotate presso Salvamamme e provenienti dai municipi, asl, ospedali, associazioni, chiese e da comuni del Lazio oltre la Capitale - spiega Grazia Passeri, presidente di Salvamamme -. Non si vuole dare a pioggia e disperdere dei beni, delle famiglie prenotate conosciamo anche la misura delle scarpe affinché nessuno ne rimanga privo o sia deluso. Chi ha bisogno potrà provare a contattarci successivamente tenendo presente che se non si risolve il problema di una sede adeguata e sicura non siamo certi di poter ampliare il nostro servizio”. Ed è proprio sulla sede che si sono concentrati gli interventi di Gualtieri e Rocca: “Stiamo lavorando per trovare un posto adatto - spiega il sindaco -. Salvamamme offre un servizio prezioso per la nostra città e va sostenuto”. “Conosco questa realtà già dalla mia vita precedente - ricorda Rocca pensando agli anni in cui era presidente della Croce Rossa -. Importante sostenerli e faremo di tutto per dare loro il supporto che meritano”.

All’inaugurazione erano presenti anche Roberta Angelilli, vice presidente della Regione e Svetlana Celli, presidente dell’Assemblea capitolina. Mentre tra gli organizzatori Adriano De Nardis, consigliere del direttivo nazionale di Croce Rossa, Salvatore Coppola, presidente Croce Rossa Lazio, Juri Morico, presidente nazionale Opes.