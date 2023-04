VIDEO | In viaggio sul treno d'epoca per respirare la magia degli anni '30

In viaggio da Roma a Latina vivendo l’atmosfera degli anni ’30? Ora è possibile, grazie all’itinerario organizzato e proposto dalla Fondazione Ferrovie dello Stato. L’inaugurazione stamattina, sabato 29 aprile, dal binario 29 della stazione Termini con i biglietti per salire a bordo del convoglio ferroviario andati sold out.

“La Fondazione - spiega Luigi Cantamessa, direttore generale Fondazione Ferrovie dello Stato -, che collabora da anni con il ministero della Cultura al fine di promuovere un turismo sostenibile e di prossimità, ha posto al centro del suo impegno il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e architettonico frutto dell’eccellenza creativa e tecnica di grandi professionalità italiane”.

Si parte dal binario 29 dove si potrà visitare il suggestivo bunker sotterraneo della Cabina Ace (Apparato Centrale Elettrico), che risale, appunto, agli anni ‘30. Un maestoso edificio, costituito da un massiccio parallelepipedo rivestito di lastre in travertino, in cui l’impiego di materiali neutri è un chiaro richiamo alla classicità. Il bunker deve la sua realizzazione all’architetto Angiolo Mazzoni.

La partenza del treno storico è alle 10, con arrivo a Latina alle ore 10:45. Un mezzo costituito da carrozze del tipo Centoporte, caratteristiche degli anni ’30, trainato dalla coeva locomotiva E626.294. Alle ore 11, presso i locali della sala d’attesa di prima classe della stazione, è stata inaugurata la mostra intitolata “La stazione di Latina e il mito della Littorina”, che rimarrà accessibile fino al 31 dicembre 2023.

“L’obbiettivo è quello di non lasciare che siano iniziative spot - continua Cantamessa -, ma che grazie al supporto di Ministero e Regione, ogni fine settimana possano partire questi treni per un vero rilancio del turismo ferroviario".