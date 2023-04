VIDEO | Via Rasella, il flash mob contro il revisionismo del presidente La Russa

Discreta partecipazione per l'iniziativa organizzata da Sinistra civica ecologista di Roma e Lazio nel punto esatto in cui quasi 80 anni fa ci fu l'attentato contro i militari tedeschi per mano dei partigiani

Le scuse evidentemente non bastano. Flash mob in via Rasella nel pomeriggio di oggi, lunedì 3 aprile, per chiedere la dimissioni del presidente del Senato, Ignazio La Russa. Le affermazioni (gravi) della seconda carica dello Stato secondo cui quell’attentato colpì “membri della banda musicale” non è andata giù. E ancora meno il suo tentativo di riparare le cose: "Errore non dire che gli uccisi erano soldati nazisti", ha poi detto La Russa porgendo le sue scuse.

“Avevano con se gli strumenti è vero, ma erano strumenti di morte - dice Angelo Nazio, partigiano di 98 anni -. Una ferita al cuore quelle parole, una mancanza di rispetto per le vittime, ma anche per chi ha organizzato quell’azione contro i nasizisti”.

Poco più di un centinaio le persone che hanno scelto di aderire all’iniziativa organizzata da Sinistra civica ecologista di Roma e Lazio, molti gli esponenti del Partito democratico in Parlamento , in Come e Regione, ma anche della giunta comunale: “Chiedere le dimissioni non basta perché tanto non lo faranno - dice Andrea Catarci, assessore al Personale, al Decentramento e alla Città dei 15 minuti di Roma Capitale -, ma dobbiamo costruire l’altra barricata e fare in modo che anche oggi la resistenza torni ad essere la religione civile che è stata per questo Pese e per questa città”.