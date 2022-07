VIDEO | Strada interrotta per lavori: gli automobilisti "inventano" una deviazione fai da te

Strada chiusa, ma non per tutti. Sono in molti a proseguire lungo via Collatina malgrado i segnali posti sulla transenna che indica la chiusura “per lavori”. Con il percorso alternativo ben indicato nei cartelli ma che, va riconosciuto, allunga di almeno un paio di chilometri il tragitto (dall’incrocio con via Giovanni Capresi a viale Emilio Longoni). Nulla però può giustificare una tale iniziativa: con il parcheggio del centro commerciale, che insiste proprio dove stanno eseguendo i lavori, usato come “deviazione fai da te”.

Senza dimenticare l’altro mal costume di questa città: le discariche abusive che sorgono ogni volta che una strada chiude per lavori. Così’, anche su via Collatina.