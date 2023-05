VIDEO | Giungla Capitale, la gestione del verde è un flop: parchi e marciapiedi invasi dall'erba alta

Marciapiedi a volte impraticabili. Erba incolta che si prende parte delle piste ciclabili. Parchi e giardini ridotti ad una vera e propria “giungla urbana”. A Roma, dal centro alla periferia, non si può non notare in che condizioni versa il verde pubblico della città. Complice il meteo, tra temporali e giornate quasi estive, l’erba è cresciuta sicuramente in fretta, ma appare evidente che manchi un’adeguata programmazione.

Possibile che si interviene quando ormai le strade raggiungono un tale stato di degrado? Evidentemente è così. Lo abbiamo spiegato in questo pezzo.

RomaToday ha fatto un giro nella mattinata di oggi, martedì 9 maggio, attraversando diversi quartieri della Capitale. A Ponte di Nona, quartiere del VI municipio delle Torri, il parco archeologico è ormai impraticabile, con l’erba alta più di un metro ormai in diversi punti. Spostandoci nella zona centrale della città, a colpire è lo stato in cui versano i marciapiedi: Prati, Parioli, lungo il viale del Muro Torto, Lungotevere Flaminio. Fino alla zona di Prati Fiscali, dove in via Comano la vegetazione ha praticamente inghiottito i due marciapiedi, in entrambe le direzioni.