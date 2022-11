VIDEO | Vasco ritira la Lupa Capitolina: "Roma, ti ho conquistata"

Il cantautore ha ricordato i primi concerti romani e dedicato il riconoscimento a suo padre. Fan in delirio per lui sotto al Campidoglio

Una storia d’amore lunga 30 anni, quella tra Vasco Rossi e Roma. Quella città che fino al 1986 guardava da lontano, sognando di poter fare, prima o poi, il suo primo concerto. Un racconto che parte dl primo concerto a Villa Gordiani, durante una festa dell’Unità, fino al grande stadio Olimpico: “Ventinove concerti solo qui, un sogno”, dice.

Ed è proprio il Vasco dei record quello che il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha voluto ricordare durante la cerimonia di consegna della Lupa Capitolina in aula Giulio Cesare nel pomeriggio di oggi, mercoledì 9 novembre: “Per la sua arte, per la sua poesia e per la sua libertà - dice il sindaco -, in linea con lo spirito di questa città”. “Sono felice e onorato - dice Vasco -. Roma ti ho conquistata”.

Fuori dal Campidoglio decine di fan arrivati da diverse città d’Italia. Il cantautore ha presentato proprio a Roma, martedì 8 novembre in anteprima nazionale, il documentario del suo ultimo tour.

“Un’emozione unica, che è iniziata quando ha risposto alla lettera che gli avevo inviato a nome del sindaco per proporgli la più alta onorificenza di Roma per l’impegno pubblico e la sensibilità dimostrati ai bisogni degli ultimi: dalle lotte contro il razzismo all’impegno durante la pandemia ieri e la guerra in Ucraina oggi”, dice Alessandro Onorato, assessore capitolino a Grandi eventi, Turismo, Moda e Sport.