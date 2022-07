VIDEO | Vandalizzato il murales dedicato ad Anna Magnani. Fu inaugurato solo un anno fa

Un piccolo incendio, da quel che si può vedere, ha danneggiato parte del murale dedicato all’attrice Anna Magnani, realizzato e inaugurato nel quartiere Tiburtino III nel maggio del 2021. La targa commemorativa affissa è stata distrutta e l’immagine del rimo visto dell’attrice imbrattato.

Un atto vandalico messo a segno, da quanto si apprende, nella notte tra lunedì 25 e martedì 26 luglio. “Esprimo forte sdegno per questo vile e deprecabile gesto, che oltre a colpire un simbolo della cultura romana e nazionale, danneggia anche il quartiere e i suoi residenti - commenta attraverso una nota Massimiliano Valeriani, assessore all’Urbanistica e alle Politiche abitative della Regione Lazio -. Nei prossimi giorni interverremo insieme ad Ater per ripristinare il murale”.

L’opera, realizzata dall’artista Lucamaleonte, è stata promossa dalla Regione Lazio in collaborazione con la Fondazione Roma Cares della AS Roma, e rientra nell’ambito di iniziative per la celebrazione dei 150 anni di Roma Capitale. Il murale di Anna Magnani, infatti, è parte di progetto più ampio che tra il 2020 e 2022 ha visto la realizzazione, in diversi quartieri della città, di murales raffiguranti personaggi iconici della romanità, come Gigi Proietti, Alberto Sordi, Lando Fiorini e Sergio Leone.