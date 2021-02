"Ad oggi quello che sappiamo è che il vaccino copre anche le varianti al Covid-19 ma nel caso dovesse servire, e parlo per ipotesi, la scienza sarà in grado di intervenire". Il direttore sanitario dell'Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, prova a fare chiarezza sulla questione delle varianti al Covid-19, sottolineando come la struttura sia impegnata in prima linea nello studio del virus.