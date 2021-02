VIDEO | Covid-19, al via il vaccino per gli over 80. Zingaretti: "Una grande emozione sui loro volti"

Accompagnati dai figli, o da qualche amica di famiglia. Prenotazione alla mano, si attende il proprio turno e poi arriva l’accesso alla sala dei vaccini. E’ partita stamattina, lunedì 8 febbraio, la vaccinazione contro il Covid-19 per gli over 80 in tutto i Lazio.

E c’è aria di speranza, quella voglia di gettarsi alle spalle un anno difficile, soprattutto per la popolazione anziana, la piazza vulnerabile.

Presenti all’Istituto Lazzaro Spallanzani, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato: “In tutti i 50 punti si sta procedendo con regolarità e al momento non si registrano né disfunzioni né mancate presentazioni da parte degli anziani prenotati - spiega D’Amato -. In tutti i centri vaccinali si segnala una grande adesione e soddisfazione da parte degli utenti".

“Un tassello fondamentale per la lotta al Coronavirus - sottolinea Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani -. Ma non basta il vaccino, ci sono le terapie innovative, e il mantenimento di comportamenti responsabili”. “Emozionante vedere gli over 80 pronti al vaccino contro il Covid - dice Zingaretti -. La rinascita dell’Italia parte da qui, dal vaccino”.