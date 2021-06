VIDEO | Vaccini, a Roma è l'ora dei maturandi: "Facciamo anche noi la nostra parte"

Siamo andati al centro vaccinale del Policlinico Tor Vergata, nel giorno in cui hanno iniziato i primi maturandi. Dopo la dose in regalo la Costituzione

Il codice di prenotazione sullo smartphone. Poi viene consegnata la scheda anagrafica e copia della Costituzione in mano. Inizia così la pratica per il vaccino per i tanti maturandi che da stamattina, martedì 1 giugno, si sono recati negli hub vaccinali della Capitale per ricevere la prima dose di Pfizer.

Giovani, ma consapevoli che il vaccino possa dare anche a loro tranquillità e, soprattutto, la tanta attesa libertà di movimento che oltre un anno di pandemia soprattutto a loro ha tolto, se pensiamo anche le lezioni a distanza per un lungo periodo.

“Prima penso all’esame di maturità e poi magari ad una vacanza con gli amici”, risponde uno dei 200 studenti che ha scelto di vaccinarsi nel centro allestito nel Policlinico Tor Vergata nella giornata di avvio. "Credo sia doveroso e importante visto anche i morti che ci sono stati per Covid-19 in questo periodo - dice una ragazza mentre stringe la copia della costituzione offerta -. Un bel gesto, per avvicinare noi giovani alla coscienza civile e alla politica”.