VIDEO | Al via le ultime demolizioni dell’ex residence Bravetta. Al suo posto anche un polo dell’infanzia e un parco

Era una ferita aperta per il quadrante, sgomberato tra il 2006 e il 2007, con gli scheletri di queste palazzine che tagliano a metà il quartiere. Stamattina, mercoledì 22 novembre, è iniziata la seconda e ultima parte della demolizione dell’ex "Residence Roma" di Bravetta, nel territorio del municipio XII di Roma. Sul posto, insieme al minisindaco Elio Tomassetti, l’assessore capitolino all’Urbanistica, Maurizio Veloccia: “Un quadrante che sana le sue ferite e che da un messaggio a tutta la città - dice Veloccia -, ovvero che anche le cose incastrate da tanti anni possono essere risolte con un grande lavoro di sinergia tra le istituzioni e il privato”.

Con l’abbattimento del secondo comparto, costituito da quattro fabbricati e che sarà ultimato nella primavera del 2024, si completerà la demolizione di tutto il complesso: circa 100mila metri cubi di cemento abbandonati per oltre 15 anni. A luglio del 2022, come promesso dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, partirono le operazioni di demolizione del primo edificio terminate poi nella primavera del 2023: “Lo avevamo promesso e lo stiamo facendo - sottolinea il primo cittadino attraverso i canali social -. Un'importante riqualificazione che rilancerà un intero quadrante, portando servizi utili ai cittadini lì dove ce n’è più bisogno”.

L’ex “Residence Roma”, costruito negli anni ’70, fu utilizzato per molti anni come sito di accoglienza e residenzialità. Il verificarsi di numerosi episodi di degrado e criminalità aveva creato nel tempo forti criticità nel quartiere, sino a renderne indispensabile lo sgombero, avvenuto nell’agosto del 2007. Da allora gli edifici, privati dei muri esterni per scongiurare nuove occupazioni, erano rimasti in attesa di bonifica e riqualificazione.

Come previsto da una delibera di Giunta del 2022 e dalla successiva convenzione integrativa sottoscritta a maggio 2023, oltre alla realizzazione delle palazzine private, saranno costruiti un nuovo Polo per l’infanzia e un sistema di piazze e percorsi pubblici posti tra il complesso del “Buon Pastore” e il parco stesso, che metterà in connessione diretta il quartiere con il sistema dei parchi urbani che lo circonda: “Valle dei Casali”, “Tenuta dei Massimi” e “Villa Pamphili”. Il Polo per l’Infanzia, costituito da un asilo nido e una scuola materna, potrà ospitare fino a 150 bambini, e sorgerà all’interno di un’area ricadente nel Parco Regionale con un parco attrezzata, percorsi e aree destinate alla sosta ed allo svago. Il polo verrà costruito con materiali naturali, come il legno, e sarà una struttura con importanti prestazioni di risparmio energetico e caratteristiche Nzeb(Nearly Zero Energy Building). Il valore complessivo per le opere pubbliche, da realizzarsi a carico dell’operatore e oneri da corrispondere, è pari a circa 18 milioni di Euro, a fronte di un investimento per gli interventi privati stimato in circa 100 milioni.