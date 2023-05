VIDEO | Gli attivisti di Ultima generazione non mollano: in quattro si calano dal ponte della tangenziale e bloccano il traffico

Hanno raggiunto a piedi la tangenziale est, si sono seduti a terra e, con in mano lo striscione, hanno bloccato il traffico mentre in quattro si sono calati dal ponte del Valli. La richiesta è sempre la stessa: stop finanziamenti al fossile. Nuova azione da parte degli attivisti di Ultima generazione stamattina, mercoledì 17 maggio, quando intorno alle 8:30 hanno raggiunto la strada. Continua quindi la campagna di disobbedienza civile, come promesso da loro stessi, e ribadito fuori dal tribunale di Roma in occasione dell’avvio al processo contro tre di loro per l’azione al Senato dello scorso gennaio.

“Fino a quando il governo non ascolterà le nostre richieste andremo avanti - dice Carlotta di Ultima generazione -. E’ incredibile arrivare a dover fare queste azioni per farsi ascoltare. Basta vedere quello che sta accadendo in Emilia Romagna per capire che quella è una tragedia annunciata”. Tangenziale chiusa all’altezza del ponte della Valli in direzione centro città, con la coda di auto in fila per diversi chilometri. Rabbia tra gli automobilisti e gli abitanti di zona che osservano la scena.

Sul posto gli agenti della Polizia di Stato e quella di Roma Capitale. Insieme ai sanitari e ai vigili del fuoco che si sono occupati di far scendere in sicurezza gli attivisti appesi dal ponte. Poi trasportati, di peso, all’interno delle volanti per essere condotti nei diversi commissariati della zona.