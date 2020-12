VIDEO | Tutti i treni fermano a Roma

Il documentario "Tutti i treni fermano a Roma" firmato nel 1951 da Giuliano Tomei, mostra l'allora nuova stazione di di Roma Termini, illustrata dal punto di vista funzionale e architettonico.

In occasione dei 70 anni della stazione Termini, la Fondazione Fs Italiane, ha distribuito il filmato nel quale è possibile gli aspetti meno noti dell'imponente impianto ferroviario.

"La stazione compare nel suo frenetico viavai: il giornalaio, i ristoranti, il tabaccaio il carrello delle bevande e poi la massa frenetica dei viaggiatori. L'occhio della cinepresa non si limita a mostrarci gli spazi pubblici della struttura, si addentra nel sottosuolo; 19 metri sotto i binari si snoda il cuore della stazione Termini: una fitta rete di fili, tubi, cunicoli, motori e operai che lavorano per rendere confortevole ed efficiente gli arrivi e le partenze delle migliaia di viaggiatori che quotidianamente transitano per Termini".