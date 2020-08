VIDEO | La lenta ripartenza del turismo a Roma, le code per accedere al Colosseo e al Pantheon

I turisti tornano a Roma. E si possono vedere in giro per il centro storico della Città Eterna già da qualche giorno. Se con la mente si fa un passo indietro a quelle immagini surreali del lockdown di pochi mesi fa, colpisce davvero molto trovare le code dei visitatori che si formano fuori dai monumenti. E fa ben sperare.

Siamo andati al Colosseo e al Pantheon, anche per provare a tracciare una sorta di identikit di chi ha scelto di fare una vacanza, anche breve, a Roma. Molti gli italiani, soprattutto del nord Italia. Ma in testa ci sono ovviamente gli europei: soprattutto da Francia, Germania e Inghilterra. E, oltre alle famiglie, sono molti i giovani. I grandi assenti sono ovviamente statunitensi, cinesi, russi e brasiliani. E fanno inevitabilmente la differenza per un settore, quello del turismo, che fatica purtroppo a vedere la luce in fondo al tunnel.