VIDEO | Il vademecum contro le truffe agli anziani, da quella in strada al tentativo sulla porta di casa

I carabinieri impegnati in una campagna di prevenzione contro i raggiri ai danni degli anziani, i cui numeri sono in crescita: i consigli del maggiore Alberto Pinto

Il finto tecnico del gas o dell’acqua, il finto avvocato, il falso parente rimasto vittima di un incidente, o ancora sedicenti carabinieri, poliziotti, finanzieri. E l’elenco potrebbe andare avanti con volontari di associazioni benefiche, personale della Asl, corrieri, postini, vecchie conoscenze risalenti agli ormai quasi dimenticati tempi della scuola. Quando si parla di raggiri per denaro, la creatività e la fantasia dei truffatori non hanno limiti, e a farne le spese sono quasi sempre i rappresentanti della fascia più fragile della popolazione: gli anziani.

I dati generali testimoniano infatti che, se in tutta Italia nei due anni di pandemia la maggioranza dei reati è calata complici lockdown e restrizioni, due fattispecie sono salite, e anche di molto: le liti e i maltrattamenti in famiglia e le truffe, in particolare quelle ai danni di anziani. E con uno scenario mondiale che provoca sempre più timori, preoccupazione e incertezze, chi ha fatto delle truffe la sua principale fonte di guadagno prende spunto dall’attualità usando temi come la guerra in Ucraina o il caro bollette per conquistare la fiducia delle vittime prescelte e derubarle.

La campagna di prevenzione dei carabinieri

Di casi come questi a Roma ne accadono decine ogni giorno, e le denunce sono soltanto la punta dell’iceberg. Perché in molti casi l’anziano, umiliato e scioccato dal raggiro, rinuncia a segnalare l’accaduto alle forze dell’ordine e persino ai parenti, pieno di vergogna e rimorso e timoroso di non sentirsi compreso. Anche per questo i carabinieri hanno deciso di avviare una campagna di prevenzione basata sulla distribuzione di opuscoli e brochure e di incontri nei quartieri: l’obiettivo è parlare sia con gli anziani sia con le famiglie di come sia facile cadere in trappole di questo genere, fornire informazioni utili per identificare le tecniche utilizzate solitamente e dare consigli per evitarle o gestirle se malauguratamente se ne diventa vittime.

“Le truffe agli anziani sono un reato subdolo, purtroppo sempre più presente nel periodo attuale, e la prevenzione è fondamentale - conferma il maggiore Alberto Pinto, comandante della compagnia carabinieri Roma Trionfale, relatore di un incontro alla Balduina - Si dividono principalmente in due macroaree: quella che si consuma in strada e quelle commesse di persona, presentandosi alla porta delle vittime. Nel primo caso solitamente il truffatore si avvicina alla vittima dopo che ha ritirato i soldi della pensione o è stata a un bancomat, millanta un controllo sulle banconote e ne approfitta per sostituirle o sottrarle direttamente. Il secondo è ancora più variegato, può concretizzarsi con un primo contatto telefonico o direttamente alla porta, e punta a costruire un rapporto di fiducia ed empatia con la vittima per distrarla, entrare in casa e una volta dentro sottrarre contanti o gioielli”.

I consigli del comandante della compagnia Trionfale

I truffatori non risparmiano alcuna zona di Roma, e ogni giorno “rastrellano” i quartieri alla ricerca di vittime che possono essere circuite, blandite, confuse e derubate. Alcuni puntano sull’autorità, tentando di intimidire con una millantata autorità (“Sono un carabiniere”, o “Sono un poliziotto”, o ancora “Sono un funzionario del Comune”) e cercando di introdursi in casa in questo modo; altri cercano invece di confondere e agitare l’anziano puntando sulle sue emozioni e anche sui suoi affetti, sino a quando non trovano una breccia. E quando se ne vanno con il bottino, la vittima rimane spesso sola, confusa e incapace di spiegarsi cosa sia esattamente accaduto. E non denuncia, come detto, perché la vergogna è tanta.

“La denuncia è fondamentale sempre - sottolinea invece Pinto - Serve più a noi che alle vittime, perché ci dà modo di raccogliere elementi e agire di conseguenza. Familiari e amici devono essere i primi a spingere sull’importanza della denuncia, e ad accompagnare il papà o il nonno dalle forze dell’ordine per denunciare. A livello preventivo, invece, mai avere paura di chiamare il 112 per fare una verifica. La chiamata chiede pochi minuti, ma consente di verificare se davvero la persona che bussa alla porta è chi dice di essere e, in caso contrario, di aiutarci a fermarla. Indispensabile anche tenere sempre a mente di non aprire mai la porta a sconosciuti, neppure per verificare chi c’è dall’altra parte, neppure se chi parla si qualifica come membro delle forze dell’ordine o delle istituzioni e minaccia ripercussioni”.

Copyright 2022 Citynews