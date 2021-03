VIDEO | Covid-19, treno sanitario e hub vaccinale alla stazione Termini. Trenitalia: “Facciamo la nostra parte”

Il treno sanitario equipaggiato per la cura e il trasporto dei pazienti durante emergenze o calamità. Il polo delle vaccinazioni per contrastare la diffusione del Covid-19 nell’hub ferroviario di Roma Termini.

Questi i progetti con cui il gruppo Ferrovie italiane, in collaborazione con dipartimento della Protezione Civile Regione Lazio, Croce Rossa Italiana e Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), vuole contribuire alla ripartenza del Paese.

Iniziative presentate nella mattinata di oggi, lunedì 8 marzo, alla stazione di Roma Termini dall’amministratore delegato e direttore generale di Fs Italiane, Gianfranco Battisti. Presenti il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, il ministro della Salute Roberto Speranza, il Capo del dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e il presidente nazionale della Croce Rossa Italiana Francesco Rocca.

Il treno sanitario è dotato di personale sanitario dedicato su carrozze equipaggiate con specifiche attrezzature mediche e potrà essere messo a disposizione per la gestione di emergenze nazionali o internazionali. Può avere la funzione di trasporto pazienti verso altre zone d’Italia o all’estero per alleggerire la pressione sulle strutture ospedaliere, oltre a rappresentare un’integrazione al servizio sanitario territoriale per la gestione delle emergenze.

Roma Termini, invece, è il primo hub ferroviario italiano in cui sarà possibile effettuare le vaccinazioni, allestita in un’area di piazza dei Cinquecento è dotata di 21 postazioni vaccinali, di cui due dedicate alle persone con disabilità. Previste mille e 500 vaccinazioni al giorno.