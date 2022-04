VIDEO | C'era una volta il trasporto su ferro, la protesta dei pendolari in Campidoglio

In piazza pendolari e associazioni per le linee Roma - Lido e Roma Nord, ma anche per la Roma-Giardinetti e la metro C: "Stufi delle promesse"

Sembra evidente: il tempo delle promesse è finito. I pendolari delle linee più “disastrate” della città si sono date appuntamento in piazza del Campidoglio nel pomeriggio di oggi, martedì 5 aprile, per ribadire un concetto chiaro: “Servono risposte”. Rabbia e frustrazione che si comprendono bene quando si nominano le linee per le quali protestano: Roma - Lido e Roma - Viterbo. Una a sud della Capitale e l’altra a nord, ma unite dal medesimo destino, tanto che tra i membri dei comitati si chiamano “compagni di sventura”.

“Ormai abbiamo solo tre treni che percorrono la tratta con tempi di attesa che sono davvero inaccettabili - dice Franco Pirone del comitato pendolari Roma - Lido -. Come se non bastasse la regione, che avrebbe dovuto avviare la gara per l’acquisto di nuovi treni nel 2016, lo fa solo adesso con i nuovi mezzi che arriveranno, se siamo fortunati, nel 2025”. Non va meglio per chi viaggia da nord: “Il servizio è passato alla regione ma il comune deve garantire anche accessibilità alle stazioni e le nostre sono in condizioni vergognose - sottolinea Marco Veruggio, comitato pendolari Roma Nord -. Qui non ci chiedono di avere fiducia ma un atto di fede, ora è tempo di vedere i fatti”.

In piazza anche l’associazione Trasportiamo e Utenti trasporto pubblico (Utp) per la questione della Roma Giardinetti: “Assurdo che i tre chilometri finali siano ancora chiusi malgrado due mozioni della passata consiliatura e un ordine del giorno dell’attuale maggioranza - spiega David Nicodemi di Trasportiamo -. L’Assessore Patanè (alla Mobilità, ndr) si deve dare una svegliata”.