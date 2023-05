VIDEO | Traffico e mezzi pubblici a Roma: come li vedono i turisti?

Siamo stati in centro per capire come appare la Città Eterna, agli occhi dei tanti turisti che la stanno affollando in questo periodo, dal punto di vista della mobilità

Sono decisamente molto più clementi di noi. Ovvero chi Roma la abita e la vive, dalle periferie al centro. Perché di circa una ventina di turisti intercettati da RomaToday nella mattinata di oggi, giovedì 11 maggio, la maggior parte racconta di un’esperienza tutto sommato positiva in città. Soprattutto sui mezzi pubblici, forse un po’ pieni ma funzionanti. A conferma che in centro città, a quanto pare, il servizio funziona. Ad aiutare però è anche la mobilità alternativa fatta dalle bici e i monopattini in sharing. Per quanto riguarda i taxi, solo un ragazzo tedesco racconta (non a video) che ha avuto dei problemi sul tariffario, trovando però poi un punto di incontro con il conducente.

Facendo un focus sul traffico per tutti a Roma ci sono molte auto che girano. Giusto una turista argentina liquida subito la questione dicendo: ”Da noi è molto peggio e la coda di macchine c’è sempre e in ogni momento della giornata”.

A video le voci di chi ha accettato di essere ripreso e che ha voluto raccontare apertamente la propria esperienza romana.