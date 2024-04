VIDEO | Senza corrente e con la paura delle occupazioni: i giorni da incubo nella torre C di Tor Bella Monaca

Anziani costretti a farsi anche 14 piani a piedi. Malati che necessitano di macchinari, e quindi della corrente, che sono addirittura disposti a rischiare la propria vita pur di non lasciare la propria casa, a rischio occupazione. Famiglie senza un goccio d’acqua nemmeno per il wc. Al civico 80 di via Santa Rita da Cascia, a Tor Bella Monaca, da quattro giorni 75 famiglie si trovano in questa situazione. Da quando un incendio ai contatori della corrente ha distrutto praticamente tutto la sera di sabato 30 marzo, viglia di Pasqua.

Fortunatamente, senza coinvolgere le abitazioni ai piani superiori, ma per chi vive dal nono piano in su la situazione si fa ancora più grave per l’assenza di acqua nelle case: “Perché abbiamo le pompe che funzionano con la corrente - spiega un’inquilina del 14esinmo piano -. Io sono anche cardiopatica e per uscire di casa devo farmi le scale, al buio oltretutto”.

La paura più grande è quella di lasciare incustodite le abitazioni, malgrado la presenza di una pattuglia della Polizia locale sul posto: “Aldilà del fatto che non tutti hanno una persona a cui potersi appoggiare, qui rischiamo di perdere la casa e non è possibile - racconta una ragazza che vive qui con la madre ai piani alti della torre -. Ma almeno ci fosse l’acqua, per vivere dignitosamente”.

Da quando è iniziata questa situazione, con gli operai al lavoro per pulire e ripristinare il locale destinato ai contatori elettrici, nessuno ha pensato di portare almeno un’autobotte in sostegno a queste famiglie: “Acea deve riattivare la corrente subito - dice con forza una anziano inquilino -. Ci sono tanti modi, anche temporaneo o con un generatore. Poi quando si potranno ripristinare i contattori faranno quello”.

Un situazione esplosiva, soprattutto per le persone più fragili e gli anziani. Il tutto mentre sui cieli del quartiere sorvola l’elicottero della Polizia che coordina l’ennesima operazione antidroga tra le piazze di spaccio. “Qui c’è anche tanta brava gente che si trova costretta a vivere con persone con 'problemi’, diciamo così - conclude l’inquilina del 14esimo piano, qui dal 1989 -. Questo quartiere, che potrebbe essere bellissimo, ha bisogno di attenzione. Il fatto che siamo disposti a vivere senza luce e acqua per non lasciare le nostre case la dice lunga su come siamo costretti a vivere qui”.