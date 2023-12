VIDEO | Incendio Tmb Malagrotta, sit in dei cittadini all'arrivo della commissione Ecomafie: "Disastro annunciato"

Sopralluogo del presidente della commissione parlamentare d’inchiesta Ecomafie stamattina, giovedì 28 dicembre, all’impianto Tmb di Malgrotta divorato dall'incendio dello scorso 24 dicembre. Da qui, l’avvio delle audizioni a partire dal prossimo 8 gennaio in cui verrà sentito anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Ma non solo, perchè tra le persone invitate ci sono anche alcuni cittadini della zona in rappresentanza dei comitati di zona.

“Sicuramente quattro incendi in due anni sono un dato allarmante e vogliamo vederci chiaro - spiega Jacopo Morrone, presidente della commissione Ecomafie - non certo sostituendoci alla magistratura che dovrà fare il suo lavoro, ma provando a dare il nostro contributo”.

Ad attenderlo anche numerosi cittadini della zona, ormai esasperati della situazione: “Chi gestisce questo impianto paperino? - si chiede provocatoriamente Monica Polidori del comitato Valle Galeria Libera -. Èil secondo incendio in 18 mesi, dobbiamo attendere un altro disastro del genere?”.

Nel frattempo, da quanto si apprende, già venerdì 29 dicembre si dovrebbe svolgere una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza sulla questione: “Ho scritto immediatamente al prefetto perchè credo che serva fare luce su quanto sta accadendo dentro questo impianto - dice Marco Palma, consigliere del municipio XI di Roma -. Sono felice che finalmente un’istanza del territorio sia stata accolta”.