VIDEO | In tenda sotto l'assessorato al Patrimonio: "Il Piano casa è chiuso in un cassetto? Lo applichiamo noi"

Chi ha subito uno sfratto o chi è all’ennesimo accesso dell’ufficiale giudiziario. Persone costrette a vivere in macchina oppure dentro ad un’occupazione. Nuclei familiari che si separano pur di accettare l’unica opzione di accoglienza offerta dal comune di Roma. Queste sono solo alcune delle storie che si trovano tra le tende allestiti proprio di fronte al dipartimento capitolino al Patrimonio e alle Politiche abitative nella mattinata di oggi, lunedì 27 maggio.

Decine le persone senza casa che, insieme ai movimenti per il diritto all’abitare e al sindacato Asia Usb, hanno raggiunto piazza Giovanni da Verrazzano armati di tende, gazebo e tutto l’occorrente per restare il più possibile: “Fino a quando non otterremo delle risposte - spiega Margherita Grazioli dei movimenti di lotta per la casa-. Il comune ha messo su tavolo delle misure importanti, come il piano casa e la deroga all’articolo 5 (sulle residenze agli occupanti, ndr) ma devono dare un'accelerata perché nel frattempo la situazione è sempre più critica”.

Come Anna, 56 anni, vittima di violenza domestica e ora senza casa dopo la perdita del lavoro: “Completamente abbandonata a me stessa - racconta a RomaToday -. Sono stata per alcune settimane in auto ma non ce la facevo più, quindi ora mi sto appoggiando da un’amica ma non posso stare li a lungo”. O come Miguel, originario del Perù, che in macchina ci sta tuttora con tre figli e la moglie incinta: “Avevamo un affitto regolare, ma poi ho perso il lavoro e sono andato in difficoltà - racconta Miguel, 31 anni -. Sono disperato perché mi vergogno di far vivere questa situazione ai miei figli”.

Intorno alle 12 è arrivato l’assessore al Patrimonio, Tobia Zevi, e ha ricevuto una delegazione. Dopo circa due ore di incontro è stato lo stesso Zevi a rivolgersi alle famiglie in piazza: “Stiamo facendo tanto ma siamo consapevoli della sofferenza e delle difficoltà di molti di voi - ha detto Zevi -. Inizieremo domani con il tema della residenza insieme all’assessore Catarci (al Decentramento, Anagrafe e Città dei 15 minuti) per capire le difficoltà operative nell’applicazione della direttiva firmata dal sindaco Gualtieri. Metteremo tutto il nostro impegno per risolvere quante più situazioni possibili”. Il presidio resta però ad oltranza convocando anche un’assemblea pubblica: “L’amministrazione deve dimostrare coraggio - sottolinea Maria Vittoria Molinari di Asia Usb -. Utilizzando la quota di riserva delle case popolare per le emergenze e requisendo il patrimonio immobiliare sfotto in città. Inoltre, al prefetto chiedermi, ancora un volta, il blocco degli sfratti”.