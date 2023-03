VIDEO | Strage di Fidene, il quartiere ricorda le quattro vittime di Campiti

Una targa in memoria di Fabiana, Elisabetta, Nicoletta e Sabina. Le quattro donne uccise lo scorso 11 dicembre dalla furia omicida di Claudio Campiti, durante una riunione del consorzio Valle Verde. E a pochi passi da quel bar Colle Salario, nella mattinata di oggi, sabato 11 marzo, a tre mesi esatte da quella strage, le ha volute ricordare con una piccola cerimonia.

Oltre alla targa, nel parchetto riqualificato dal comitato di quartiere, sono state allestite quattro panchine con i loro nomi. Sul posto ci sono anche parenti e amici, rinchiusi nel loro dolore.

“Abbiamo deciso di non dimenticare - spiega il presidente del comitato di quartiere di Colle Salario, Franco Pezzotti -, insieme ai titolari del bar in cui è accaduta questa atrocità abbiamo scelto di allestire questa targa”. “Un modo per stare vicino ai parenti e amici della vittime - dice invece iol presidente del III municipio di Roma, Paolo Marchionne -. Ringrazio la generosità del comitato e dei titolari del bar, dobbiamo avere tutti un’alta attenzione affinché cose del genere non accadano più”.