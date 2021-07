Ancora un fuori programma con una targa: il drappo non scende e la sindaca chiede aiuto

Si tirano le corde ma il drappo non viene giù. Parliamo del drappo solitamente utilizzato nelle cerimonie di copertura delle targhe, per intenderci. E in questa occasione il nome da “scoprire” è quello di Ennio Morricone a cui è stato intitolato l’Auditorium Parco della Musica. Serve l’intervento di un operaio, e la sua scala, per togliere tutti dall’imbarazzo del momento, la Sindaca in primis che, girandosi verso il suo staff, chiede “Ci date una mano?”

Un piccolo fuori programma, ma che non può non far tornare alla mente il ben più grave incidente con la targa dedicata all’ex presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.