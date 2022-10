VIDEO | Gli studenti si preparano all'autunno di lotta: i loro cinque "pilastri" sotto al Miur

Ad un mese esatto dalla mobilitazione della scuola, gli studenti portano sotto al ministero dell’Istruzione i loro cinque pilastri. Cinque richieste chiare a chi siederà sulla poltrona del dicastero all’istruzione del prossimo Governo Meloni: diritto allo studio, abolizione dei Pcto (Alternanza scuola-lavoro) in favore dell’istruzione integrata, potenziamento degli organi di rappresentanza, riforma dello statuto degli studenti, garanzia della salute mentale e benessere psicologico.

“Cinque proposte urgenti e fondamentali che il ministro che verrà deve mettere in campo subito”, dice Bianca Chiesa, coordinatrice nazionale Unione degli studenti.

Accanto agli studenti ci sono realtà sociali e sindacati. “Il 18 novembre saremo nelle piazze di tutta Italia per mandare un messaggio chiaro alle istituzioni di questo paese: basta negare il diritto al futuro alle giovani generazioni - spiega Manuel Masucci, coordinatore della Rete della conoscenza -. Vogliamo subito un reddito che possa emanciparci dalle condizioni materiali delle nostre famiglie, investimenti in istruzione e ricerca per immaginare un sistema produttivo diverso e sostenibile per il futuro, oltre a mettere in campo politiche attive per non far pagare le crisi alle giovani generazioni”. “Riteniamo fondamentale la convergenza del lavoro con giovani e movimenti - sottolinea Francesco Sinopoli, segretario generale della Flc Cgil (lavoratori della conoscenza) - serve una svolta da scuola e università. Dal diritto allo studio con, ad esempio, l’accesso gratuito all’università, fino all’immediata abrogazione, con i morti che si ripetono, dell’obbligo del Pcto” in favore dell'istruzione integrata”.