VIDEO | Il 25 aprile dei più giovani: “Non c’eravamo, ma siamo antifascisti e sempre lo saremo”

Tanti gli studenti al corteo dell’Anpi per la festa della Liberazione, ma cos’è per loro il 25 aprile?

Con le memorie dirette che via via stanno scomparendo, il valore della Festa della Liberazione assume sempre più importanza. Malgrado le polemiche che ogni anno la politica solleva a ridosso di questa ricorrenza, mai come quest’anno con l’attuale guerra in Ucraina e il coinvolgimento europeo, il corteo romano organizzato da Anpi ha raccolto molte adesioni.

Tanti i giovanissimi, sotto la bandiera dell’antifascismo e della pace. Ma cosa rappresenta per loro il 25 aprile? Ecco alcune delle loro risposte, prese poco prima dell’inizio della manifestazione.