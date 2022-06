VIDEO | Centocinquanta gatti da aiutare: gli street artist dipingono il gattile e organizzano una mostra

Gennarino, Cocco, Ninja, Moka. Sono i nomi di 4 dei 150 gatti che vivono dentro il gattile all’interno dell’ospedale San Camillo di Roma, nel quartiere di Monteverde. Uno spazio dato in concessione e curato dai volontari dell’associazione Maramiao dal 2009, grazie allo sforzo loro e dei donatori che gli permette ogni giorno di affrontare le spese per portarlo avanti.

I gatti che vivono qui sono nella maggior parte dei casi anziani o con gravi patologie, quindi difficilmente adottabili. Anna Maria Caputi, presidente dell’associazione e che conosce i nomi di ognuno di loro, ribadisce una cosa semplice: “Se non ci fosse questo posto sarebbero per strada, o probabilmente morti - dice -. Non potrei mai abbandonarli, come si fa?”.

Poi l’idea di dare colore alle pareti del gattile con un'opera in grado di ricordare i tanti gatti scomparsi nel corso di questi anni: “Ho chiesto a mia figlia Silvia se conosceva qualcuno e così è arrivato qui Paolo”, spiega Anna Maria. Paolo, meglio noto come Gojo, la sua tag, ha dato quindi il via alla creazione di una piccola galleria di arte urbana all’interno di questo gattile insieme ad altri street artist romani, con l’idea di organizzare una mostra, domenica 26 giugno, in grado di far conoscere la storia di questo posto e raccogliere dei fondi per riuscire ad aiutarli.

Perchè tra spese veterinarie e di gestione non sempre si riesca a far tutto quello che si vorrebbe: “Sono molto felice di questa idea, soprattutto per far conoscere loro (i gatti, ndr) - conclude Anna Maria -, ma dare anche la possibilità a chiunque ami i gatti di poter diventare volontario per farli vivere nel modo migliore possibile”.