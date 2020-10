VIDEO | La pioggia si porta via l'asfalto, da strade sicure a "strade colabrodo"

Asfalto che va in pezzi e salta via. Buche profonde che fanno saltare i cerchi delle ruote dalle auto, per i più fortunati, perché c’è chi la gomma la squarcia o ci rimette il semi asse. Per non parlare dei motociclisti, frequentemente a rischio caduta. Con la pioggia degli ultimi gioni che ha ulteriormente pegiorato la situaizone.

Siamo nel quartiere di Nuova Ponte di Nona, periferia est di Roma. Per l’esattezza in viale Francesco Caltagirone, strada principale del quadrante, dove malgrado l’annuncio della manutenzione stradale per l’intera via, questa è la situazione: lavori fatti solo a tratti, e dove i mezzi chiamati a posare il nuovo asfalto non sono proprio passati le buche sono ovviamente peggio di prima. E a poco servono i “rattoppi”.

E quando su questa strada passano i mezzi pesanti “i palazzi tremano”, raccontano i residenti. Alla faccia di #stradesicure.