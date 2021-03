VIDEO | Stop al vaccino Astrazeneca, hub vaccinali e i timori dei romani

Chi avrebbe dovuto vaccinarsi domani ma non ha ricevuto alcuna comunicazione, chi considera la frenata su Astrazeneca "un disastro" per la lotta contro il Coronavirus, chi invece è d'accordo e non vuole assolutamente utilizzare il siero delk'Università di Oxford.

Queste le voci delle persone incontrate nella mattinata di oggi, martedì 16 marzo, fuori dall'hub vaccinale della stazione Termini, all'indomani dello stop su Astrazeneca che solo nerl Lazio ha portato a 7000 prenotazioni cancellate.