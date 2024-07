VIDEO | Caos taxi, a Termini la lunga coda si fa sotto il sole e accanto ad una "tendopoli"

Attese che vanno dai 15 ai 40 minuti. Lunghe code sotto il sole cocente e per alcuni anche a ridosso di una tendopoli di senza dimora sorta spontaneamente. Benvenuti alla stazione Termini di Roma, primo scalo ferroviario di una Capitale che si prepara ad accogliere migliaia di pellegrini in vista del Giubileo. Eppure la situazione del servizio pubblico offerto dalle auto bianche appare del tutto insufficiente.

Le lunghe code di chi attende un taxi fuori da Termini, di giorno come di notte, forse non fa nemmeno più notizia. Ma lo è se la situazione non cambia malgrado il dibattito pubblico, gli annunci del Campidoglio ed ora, come unico aggiornamento, l’idea di adeguare le tariffe. Mentre intorno allo scalo sono sempre di più gli abusivi che fanno “affari” soprattutto con i turisti.

Ma se l’attesa di un’auto bianca diventa davvero frustrante, per chi arriva a Roma per lavoro o per vacanza, lo è ancora di più doverlo fare in una situazione di forte degrado come si presenta oggi piazza dei Cinquecento, dove sono state addirittura montate delle tende in cui trovano rifugio i senza dimora. Uno di loro intima con una certa violenza di non fare le riprese sulle tende: “Su casa mia”, dice. A conferma della mancanza di politiche che siano davvero inclusive e di supporto alle fragilità in questa città.